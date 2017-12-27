Електроенергія може подорожчати на 10%

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) збирається підвищити на 26% індикативну ціну вугілля для тарифів теплових електростанцій енергогенеруючих компаній до 83,08 долара за тонну. Відповідне рішення комісія має розглянути на засіданні у четвер, 28 грудня, передає УНН з посиланням на прес-службу НКРЕКП.