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Електроенергія може подорожчати на 10%

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) збирається підвищити на 26% індикативну ціну вугілля для тарифів теплових електростанцій енергогенеруючих компаній до 83,08 долара за тонну. Відповідне рішення комісія має розглянути на засіданні у четвер, 28 грудня, передає УНН з посиланням на прес-службу НКРЕКП.

Електроенергія може подорожчати на 10%

Зокрема, в обґрунтуванні проекту рішення комісії "Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік" вказано, що індикативна ціна вугілля розрахована за період з грудня 2016 по листопад 2017 року становить 83,08 долара за тону, що на 25,8% або 16,4 долара/тонну більше, ніж ціна вугілля, яка враховувалась при перегляді прогнозованої ціни електроенергії на 2017 рік.

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Крім того, середня ставка фрахту з портів Амстердам – Роттердам – Антверпен до українського порту може зрости на 31,2% або на 2,9 долара за тону.

Відповідно до прогнозного балансу ОЕС України на 2018 рік станції теплової генерації вироблять 49,8 млрд кВт-год або 31,2% від всієї електроенергії. Це означає, що перегляд ціни вугілля та ціни фрахту може призвести до подорожчання ціни електроенергії на 10%.

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Також варто зазначити, що збільшення вартості вугілля у тарифах теплової генерації на 20 доларів призведе до отримання ними у 2018 році додаткових 500 млн доларів, оскільки для вироблення електроенергії спалюється 25-26 млн тон вугілля.

Нагадаємо, в Україні запаси кам’яного вугілля станом на 1 грудня 2017 року становили 2,64 млн тонн, що на 40,5% менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

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