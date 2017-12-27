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Электроэнергия может подорожать на 10%

Киев • УНН

 • 16647 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) собирается повысить на 26% индикативную цену угля для тарифов тепловых электростанций энергогенерирующих компаний в 83,08 доллара за тонну. Соответствующее решение комиссия должна рассмотреть на заседании в четверг, 28 декабря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

Электроэнергия может подорожать на 10%

В частности, в обосновании проекта решения комиссии "Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены на 2018 год" указано, что индикативная цена угля рассчитана за период с декабря 2016 по ноябрь 2017 составляет 83,08 доллара за тонну, что на 25,8% или 16 4 доллара/тонну больше, чем цена угля, которая учитывалась при просмотре прогнозируемой цены электроэнергии на 2017 год.

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Кроме того, средняя ставка фрахта из портов Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен в украинский порт может вырасти на 31,2% или на 2,9 доллара за тонну.

Согласно прогнозному балансу ОЭС Украины на 2018 станции тепловой генерации произведут 49,8 млрд кВт-ч или 31,2% от всей электроэнергии. Это означает, что пересмотр цены угля и цены фрахта может привести к удорожанию цены электроэнергии на 10%.

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Также стоит отметить, что увеличение стоимости угля в тарифах тепловой генерации на 20 долларов приведет к получению ими в 2018 году дополнительных 500 млн долларов, поскольку для выработки электроэнергии сжигается 25-26 млн тонн угля.

Напомним, в Украине запасы каменного угля по состоянию на 1 декабря 2017 составляли 2,64 млн тонн, что на 40,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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