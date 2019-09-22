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Електричка на смерть збила чоловіка на Львівщині

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Львівщині електропотяг сполученням "Київ – Трускавець" наїхав на місцевого жителя, внаслідок чого він помер на місці події. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.

Так, у Самбірський відділ поліції 21 вересня о 21.45 надійшло повідомлення про те, що в селі Долобів електропотяг сполученням "Київ – Трускавець" скоїв наїзд на людину.

"Поліцейські встановили, що під потяг потрапив 44-річний місцевий мешканець, який від отриманих травм помер на місці події", - повідомили у поліції.

Нині правоохоронці встановлюють обставини події. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, невідомого чоловіка на смерть збив вантажний потяг на переїзді платформи поблизу села Кучаків Київської області.

Українські Національні Новини

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