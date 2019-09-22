Електричка на смерть збила чоловіка на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Львівщині електропотяг сполученням "Київ – Трускавець" наїхав на місцевого жителя, внаслідок чого він помер на місці події. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.
Так, у Самбірський відділ поліції 21 вересня о 21.45 надійшло повідомлення про те, що в селі Долобів електропотяг сполученням "Київ – Трускавець" скоїв наїзд на людину.
"Поліцейські встановили, що під потяг потрапив 44-річний місцевий мешканець, який від отриманих травм помер на місці події", - повідомили у поліції.
Нині правоохоронці встановлюють обставини події. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, невідомого чоловіка на смерть збив вантажний потяг на переїзді платформи поблизу села Кучаків Київської області.