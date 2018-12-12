Екзархи Вселенського патріархату відслужать закриту Літургію в Андріївській церкві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Завтра, 13 грудня, в Андріївській церкві відбудеться перша Архиєрейська Літургія в Патріаршій Ставропігії. Інформацію про це УНН повідомили у Міністерстві культури.
Розпочнеться Літургія орієнтовно о 9 години ранку. Літургія, як повідомили УНН, не передбачає широкого кола присутніх вірян чи представників ЗМІ.
Богослужіння очолять екзархи Вселенського Патріархату.
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Слід також додати, що в основному приміщенні Андріївської церкви ще триває ремонт, а тому Літургія відбуватиметься у так званій стилобатній частині церкви, який фактично є цокольним (фундаментальним) поверхом церкви.
Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Томос про автокефалію Української православної церкви з'явиться в Україні уже у 20-х числах грудня.
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