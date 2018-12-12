Экзархи Вселенского патриархата отслужат закрытую Литургию в Андреевской церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Завтра, 13 декабря, в Андреевской церкви состоится первая Архиерейская Литургия в Патриаршем Ставропигии. Информацию об этом сообщили УНН в Министерстве культуры.
Начнется Литургия ориентировочно в 9:00 утра. Литургия, как сообщили УНН, не предусматривает широкого круга присутствующих верующих или представителей СМИ.
Богослужение возглавят экзархи Вселенского Патриархата.
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Следует также добавить, что в основном помещении Андреевской церкви продолжается ремонт, а потому Литургия будет происходить в так называемой стилобатной части церкви, которая фактически является цокольным (фундаментальным) этажом церкви.
Напомним, Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
Томос об автокефалии Украинской православной церкви появится в Украине уже в 20-х числах декабря.
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