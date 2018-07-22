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Еквадор і Велика Британія близькі до завершення переговорів про видачу Джуліана Ассанжа

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Еквадор і Велика Британія близькі до завершення переговорів про умови припинення надання притулку засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу. Про це повідомляє засновник сайту The Intercept Гленн Грінуолд з посиланням на джерела, близькі до МЗС і адміністрації президента Еквадору, інформує УНН.

За даними Грінуолд, сторони могли вже прийти до домовленості. Найближчим часом Ассанжа можуть змусити покинути посольство Еквадору в Лондоні, пише журналіст.

Раніше про можливу видачу Ассанжа Лондону повідомив російський канал RT з посиланням на джерела свого головного редактора Маргарити Сімоньян. Про переговори також писала газета The Times.

У разі виходу з посольства Еквадору Джуліана Ассанжа, як очікується, заарештують за порушення режиму звільнення під заставу в 2012 році. Кримінальну справу про зґвалтування, порушену проти нього в Швеції, припинено. Влада США вела розслідування через публікації WikiLeaks і неодноразово погрожувала проекту переслідуванням, проте про офіційне пред’явлення там Ассанжу звинувачень невідомо.

Як повідомляв УНН, Білий дім розсекретив запит ФБР про стеження за членом штабу Трампа.

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