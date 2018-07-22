Эквадор и Великобритания близки к завершению переговоров о выдаче Джулиана Ассанжа

По данным Гринуолда, стороны могли уже прийти к договоренности. В ближайшее время Ассанжа могут заставить покинуть посольство Эквадора в Лондоне, пишет журналист.

Ранее о возможной выдаче Ассанжа Лондону сообщил российский канал RT со ссылкой на источники своего главного редактора Маргариты Симоньян. О переговорах также писала газета The Times.

В случае выхода из посольства Эквадора Джулиана Ассанжа, как ожидается, арестуют за нарушение режима освобождения под залог в 2012 году. Уголовное дело об изнасиловании, возбужденное против него в Швеции, прекращено. Власти США вели расследование из-за публикаций WikiLeaks и неоднократно угрожали проекту преследованием, однако об официальном предъявлении там Ассанжу обвинений неизвестно.

Как сообщал УНН, Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за членом штаба Трампа.