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Екссуддю райсуду Києва судитимуть за підозрою у незаконному позбавленні прав автомайданівців

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої судді одного з районних судів Києва, яка обвинувачується у незаконному позбавленні прав автомайданівців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.

Цитата

“Прокурорами Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках, Офісу Генерального прокурора за дорученням заступника Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишньої судді одного з районних судів м. Києва — судді у відставці. Вона обвинувачується у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, вчиненому службовою особою (ст. 340 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, слідством встановлено, що 23 січня 2014 року, з метою перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, суддя притягнула до адміністративної відповідальності за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, трьох осіб за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку).

Повідомляється, що вказані особи 29 грудня 2013 року були учасниками руху колони транспортних засобів від вул. Хрещатик м. Києва до резиденції колишнього Президента України в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

“При цьому, заради припинення мітингів та демонстрацій біля резиденції „Межигір’я“, суддя призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення, передбачений санкцією вказаної статті, — позбавлення права керування транспортним засобом”, — інформує ОГПУ.

Зазначається, що у подальшому апеляційним судом ці рішення були скасовані, а провадження закриті у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Доповнення

Колишньому судді одного з районних судів м. Києва повідомлено підозру у незаконному перешкоджанню проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою.

4 лютого до суду скерували обвинувальний акт стосовно шістьох експравоохоронців, яких підозрюють у переслідуванні черкаських мітингувальників.

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