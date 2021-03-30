Экс-судью райсуда Киева будут судить по подозрению в незаконном лишении прав автомайдановцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшей судьи одного из районных судов Киева, обвиняемого в незаконном лишении прав автомайдановцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.
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“Прокурорами Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 — 2014 годах, Офиса Генерального прокурора по поручению заместителя Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи одного из районных судов г. Киева — судьи в отставке. Она обвиняется в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, совершенном должностным лицом (ст. 340 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Детали
Так, следствием установлено, что 23 января 2014 года, с целью препятствования проведению митингов и демонстраций, судья привлекла к административной ответственности при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, трех человек за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 122-2 КУоАП (невыполнение водителями требований об остановке).
Сообщается, что указанные лица 29 декабря 2013 года были участниками движения колонны транспортных средств от ул. Крещатик г. Киева к резиденции бывшего Президента Украины в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.
“При этом, ради прекращения митингов и демонстраций у резиденции „Межигорье“, судья назначила им наиболее строгий вид административного взыскания, предусмотренный санкцией указанной статьи — лишение права управления транспортным средством”, — информирует ОГПУ.
Отмечается, что в дальнейшем апелляционным судом эти решения были отменены, а производства закрыты в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.
Дополнение
Бывшему судьи одного из районных судов г. Киева сообщено подозрение в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом.
4 февраля в суд направили обвинительное заключение в отношении шестерых экс-правохранителей, которых подозревают в преследовании черкасских митингующих.