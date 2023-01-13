Експрезидента Казахстану Назарбаєва позбавили політичних привілеїв

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 15012 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 32074 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 41360 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 51324 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 89754 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 54750 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 114241 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 81445 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 63678 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119807 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4.9м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 56138 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 45461 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 109420 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 48481 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 44969 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 89776 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 109800 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 114252 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 233040 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 281793 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 45228 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 48734 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 32242 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 36338 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 51634 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Експрезидента Казахстану Назарбаєва позбавили політичних привілеїв

Київ • УНН

 • 380538 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Казахстан у п'ятницю скасував закон, який наділяв Нурсултана Назарбаєва великими повноваженнями щодо подальшого обмеження впливу колишнього президента та його родини, передає УНН.

Експрезидента Казахстану Назарбаєва позбавили політичних привілеїв

Назарбаєв правив багатою на енергоносії центральноазіатською країною з 1991 по 2019 рік і зберіг політичний вплив після відставки, тоді як йому та його сім'ї було надано недоторканність.

Йому також було надано почесне звання "Єлбаси", що означає "глава нації".

Деталі

Спільне засідання обох палат парламенту Казахстану у п'ятницю проголосувало за відміну цього закону, повідомляє ІА "Казінформ".

"У період глибоких політичних перетворень, коли Казахстан рухається до демократії та плюралізму, важливо не допустити будь-яких механізмів, що ведуть до захоплення влади окремими групами", - заявив депутат Єрлан Саїров у парламенті, цитує Казінформ.

Що передувало

Цей крок був зроблений лише через кілька місяців після того, як столиця Казахстану, перейменована на Нур-Султан на честь Назарбаєва у 2019 році, повернула собі колишню назву Астана у вересні минулого року.

Після свого рішення піти у відставку Назарбаєв мав величезний вплив у політиці, а його клан зберіг контроль над економікою країни.

Минулого року країна поринула в хаос під час січневих протестів, які виросли з мирних демонстрацій з приводу стрибка цін на пальне, внаслідок яких загинуло понад 230 людей.

Вибраний Назарбаєвим наступник Касим-Жомарт Токаєв жорстоко придушив заворушення та дистанціювався від свого колишнього наставника, закликавши до відходу від "суперпрезидентського" правління.

В останні місяці кілька родичів 82-річного лідера-засновника Казахстану було усунуто від влади.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24