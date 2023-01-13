Експрезидента Казахстану Назарбаєва позбавили політичних привілеїв
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Казахстан у п'ятницю скасував закон, який наділяв Нурсултана Назарбаєва великими повноваженнями щодо подальшого обмеження впливу колишнього президента та його родини, передає УНН.
Назарбаєв правив багатою на енергоносії центральноазіатською країною з 1991 по 2019 рік і зберіг політичний вплив після відставки, тоді як йому та його сім'ї було надано недоторканність.
Йому також було надано почесне звання "Єлбаси", що означає "глава нації".
Деталі
Спільне засідання обох палат парламенту Казахстану у п'ятницю проголосувало за відміну цього закону, повідомляє ІА "Казінформ".
"У період глибоких політичних перетворень, коли Казахстан рухається до демократії та плюралізму, важливо не допустити будь-яких механізмів, що ведуть до захоплення влади окремими групами", - заявив депутат Єрлан Саїров у парламенті, цитує Казінформ.
Що передувало
Цей крок був зроблений лише через кілька місяців після того, як столиця Казахстану, перейменована на Нур-Султан на честь Назарбаєва у 2019 році, повернула собі колишню назву Астана у вересні минулого року.
Після свого рішення піти у відставку Назарбаєв мав величезний вплив у політиці, а його клан зберіг контроль над економікою країни.
Минулого року країна поринула в хаос під час січневих протестів, які виросли з мирних демонстрацій з приводу стрибка цін на пальне, внаслідок яких загинуло понад 230 людей.
Вибраний Назарбаєвим наступник Касим-Жомарт Токаєв жорстоко придушив заворушення та дистанціювався від свого колишнього наставника, закликавши до відходу від "суперпрезидентського" правління.
В останні місяці кілька родичів 82-річного лідера-засновника Казахстану було усунуто від влади.