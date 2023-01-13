Экс-президента Казахстана Назарбаева лишили политических привилегий

Назарбаев правил богатой энергоносителями центральноазиатской страной с 1991 по 2019 год и сохранил политическое влияние после отставки, в то время как ему и его семье была предоставлена неприкосновенность.

Ему также было присвоено почетное звание "Елбасы", что означает "глава нации".

Детали

Совместное заседание обеих палат парламента Казахстана в пятницу проголосовало за отмену этого закона, сообщает ИА "Казинформ".

"В период глубоких политических преобразований, когда Казахстан движется к демократии и плюрализму, важно не допустить каких-либо механизмов, ведущих к захвату власти отдельными группами", - заявил депутат Ерлан Саиров в парламенте, цитирует Казинформ.

Что предшествовало

Этот шаг был сделан всего через несколько месяцев после того, как столица Казахстана, переименованная в Нур-Султан в честь Назарбаева в 2019 году, вернула себе прежнее название Астана в сентябре прошлого года.

После своего решения уйти в отставку Назарбаев имел огромное влияние в политике, а его клан сохранил контроль над экономикой страны.

В прошлом году страна погрузилась в хаос во время январских протестов, которые выросли из мирных демонстраций по поводу скачка цен на топливо, в результате которых погибло более 230 человек.

Избранный Назарбаевым преемник Касым-Жомарт Токаев жестоко подавил беспорядки и дистанцировался от своего бывшего наставника, призвав к отходу от "суперпрезидентского" правления.

В последние месяцы несколько родственников 82-летнего лидера-основателя Казахстана были отстранены от власти.