Експрезидент Мальдівських островів отримав 11 років в'язниці за відмивання грошей та хабара

Деталі

Кримінальний суд Мальдівських островів також зобов'язав Абдуллу Яміна сплатити штраф у розмірі 5 мільйонів доларів.

Суд визнав Яміна винним у отриманні грошей за оренду острова, який належить уряду. Він правив країною-архіпелагом в Індійському океані з 2013 по 2018 рік.

Йому дали сім років за відмивання грошей та чотири роки за отримання хабара.

Це було не вперше, коли Яміна визнавали винним. В іншій справі в 2019 році Яміна було визнано винним у відмиванні грошей і засуджено до п'яти років ув'язнення.

Але через два роки Верховний суд скасував вирок, заявивши, що докази на початковому судовому процесі містили розбіжності і не доводили остаточно, що Яміна відмив 1 мільйон доларів з державних грошей для особистої вигоди.

Яміна програв переобрання у 2018 році чинному президенту Ібрагіму Мохаммеду Соліху.

Під час свого перебування на посаді його звинувачували у корупції, придушенні ЗМІ та переслідуванні політичних опонентів.