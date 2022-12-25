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Экс-президент Мальдивских островов получил 11 лет тюрьмы за отмывание денег и взятки

Экс-президент Мальдивских островов получил 11 лет тюрьмы за отмывание денег и взятки

Киев • УНН

 • 358090 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В воскресенье суд на Мальдивах признал бывшего президента виновным в отмывании денег и получении взятки и приговорил его к 11 годам заключения. Об этом сообщает АР, передает УНН.

Детали

Уголовный суд Мальдивских островов также обязал Абдуллу Ямина заплатить штраф в размере 5 миллионов долларов.
Суд признал Ямина виновным в получении денег за аренду принадлежащего правительству острова. Он правил страной-архипелагом в Индийском океане с 2013 по 2018 год.

Ему дали семь лет за отмывание денег и четыре года за получение взятки.

Это было не в первый раз, когда Ямина признавали виновным. По другому делу в 2019 году Ямина был признан виновным в отмывании денег и приговорен к пяти годам заключения.

Но два года спустя Верховный суд отменил приговор, заявив, что доказательства на начальном судебном процессе содержали разногласия и не доказывали окончательно, что Ямина отмыл 1 миллион долларов из государственных денег для личной выгоды.

Ямина проиграл переизбрание в 2018 году действующему президенту Ибрагиму Мохаммеду Солиху.

Во время своего пребывания в должности его обвиняли в коррупции, подавлении СМИ и преследовании политических оппонентов.

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