Експрезидент Казахстану Назарбаєв переніс операцію на серці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв переніс операцію на серці, повідомив його речник Айдос Укібай, передає УНН.
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"Нурсултан Назарбаєв переніс операцію на серці. Операція пройшла успішно. Загрози життю першого президента немає. Наразі він перебуває під наглядом", - повідомив Айдос Укібай у Twitter.
Деталі
За його словами, операція проходила у Національному науковому кардіохірургічному центрі під керівництвом відомого кардіохірурга Юрія Пя.
Доповнення
Нурсултан Назарбаєв раніше розповідав, що у 2011 році переніс серйозну операцію на хребті.
Довідково
Нурсултан Назарбаєв - перший президент Казахстану (з 24 квітня 1990 до 20 березня 2019 року), що був при владі майже 30 років.
20 березня 2019 року парламент Казахстану перейменував столицю країни Астана на Нур-Султан - на честь Назарбаєва. 17 вересня 2022 року місту було повернено назву Астана.