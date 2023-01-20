Экс-президент Казахстана Назарбаев перенес операцию на сердце

Цитата

"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", - сообщил Айдос Укибай в Twitter.

Детали

По его словам, операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

Дополнение

Нурсултан Назарбаев ранее рассказывал, что в 2011 году перенес серьезную операцию на позвоночнике.

Справочно

Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана (с 24 апреля 1990 года до 20 марта 2019 года), находившийся у власти почти 30 лет.

20 марта 2019 года парламент Казахстана переименовал столицу страны Астана в Нур-Султан - в честь Назарбаева. 17 сентября 2022 году городу было возвращено название Астана.