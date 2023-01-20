Экс-президент Казахстана Назарбаев перенес операцию на сердце
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, сообщил его спикер Айдос Укибай, передает УНН.
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"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", - сообщил Айдос Укибай в Twitter.
Детали
По его словам, операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.
Дополнение
Нурсултан Назарбаев ранее рассказывал, что в 2011 году перенес серьезную операцию на позвоночнике.
Справочно
Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана (с 24 апреля 1990 года до 20 марта 2019 года), находившийся у власти почти 30 лет.
20 марта 2019 года парламент Казахстана переименовал столицу страны Астана в Нур-Султан - в честь Назарбаева. 17 сентября 2022 году городу было возвращено название Астана.