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Експорт українських товарів до Китаю за 11 місяців минулого року становив 1,7 млрд дол. - Н.Микольська

Експорт українських товарів до Китаю за 11 місяців минулого року становив 1,7 млрд дол. - Н.Микольська

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Розширення та зміцнення існуючих торговельних відносин з Китаєм - наш пріоритет на 2017 рік. Так, за підсумками 11 місяців 2016 р. експорт товарів до Китаю становив 1,7 млрд дол. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська, передає УНН.

Зокрема, Н.Микольська навела п'ять фактів про торгівлю з Китаєм:

- за 2015 рік експорт товарів становив 2,4 млрд дол.;

- за підсумками 11 місяців 2016 р. - 1,7 млрд.дол.;

- за 11 місяців відбулось найбільше зростання експорту готової продукції: промислові товари - електричні машини і устаткування – експорт становив 22,5 млн дол. (зростання на 11,0 млн дол.); агро-товари - напої – 2,6 млн дол. (зростання на 1,1 млн дол.).

"Краплина до краплини — і річка буде, зернина до зернини — і повний кошик буде (Китайська мудрість)", - додала Н.Микольська.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко і голова КНР Сі Цзіньпін у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилися активізувати політичну та економічну співпрацю між країнами.

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