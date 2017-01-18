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Экспорт украинских товаров в Китай за 11 месяцев прошлого года составил 1,7 млрд долл. - Н.Микольская

Экспорт украинских товаров в Китай за 11 месяцев прошлого года составил 1,7 млрд долл. - Н.Микольская

Киев • УНН

 • 8014 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Расширение и укрепление существующих торговых сношений с Китаем - наш приоритет на 2017 год. Так, по итогам 11 месяцев 2016 года экспорт товаров в Китай составил 1,7 млрд долл. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает УНН.

В частности, Н.Микольская привела пять фактов о торговле с Китаем:

- 2015 год экспорт товаров составил 2,4 млрд долл.;

- По итогам 11 месяцев 2016 года - 1,7 млрд долл.;

- За 11 месяцев произошел наибольший рост экспорта готовой продукции: промышленные товары - электрические машины и оборудование - экспорт составил 22,5 млн долл. (рост на 11,0 млн долл.) агро-товары - напитки - 2,6 млн долл. (рост на 1,1 млн долл.).

"Капля к капле - и река будет, зерно к зерну - и полная корзина будет (Китайская мудрость)", - добавила Н.Микольская.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе договорились активизировать политическое и экономическое сотрудничество между странам.

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