Експорт України зріс на 13,4%: Мінекономіки розповіло, що експортували та куди

У 2024 році експорт з України досяг $41,043 млрд, що на 13,4% більше ніж у 2023-му. Морським транспортом експортовано 87,2 млн тонн проти 54,8 млн тонн минулого року, повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Щонайменше на 13,4% зріс експорт з України у 2024 році. Станом на 26 грудня Україна експортувала товарів на суму $41,043 млрд. У 2023 році експорт становив всього 36,1 млрд", - повідомила Свириденко.

З її слів, насамперед результат пов’язаний з нормалізацією роботи морських портів України. "Морським транспортом станом на зараз ми експортували 87,2 млн тонн, а у 2023 році - 54,8 млн тонн. Загалом у вазі експорт вже становить 129,2 млн тонн проти 100,3 млн тонн у 2023 році. Збільшення на 28,8%", - повідомила вона.

Але, зауважила віцепрем'єрка, транспортування товарів змінилося не лише кількісно, але й якісно. "Автомобільним транспортом ми експортували істотно менше, ніж минулого року - 7,6 млн тонн проти 12 млн тонн минулого року", - зазначила вона.

При цьому, за її даними, вартість перевезених вантажів автомобілями становив більше - $14,5 млрд проти 13,9 минулого року.

"Тому так важлива розбудова автомобільного сполучення з ЄС. У межах Ukraine Facility вже ухвалено Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури і транспортну стратегію", - вказала міністерка економіки.

Водночас, за її словами, цей рік запам’ятався також тим, що "ми дуже багато працювали з сусідами для того, щоб зняти необґрунтовані блокування на кордоні". "Завдяки діалогу із залученням польських і українських асоціацій вдалося зняти напругу і повернутися до більш звичного формату діалогу щодо розвитку торгівлі з країнами сусідами і ЄС в цілому", - зазначила Свириденко.

"Розвиток торгівлі з ЄС є надзвичайно важливим. По-перше, попри всі складнощі на наземному кордоні з ЄС цього року ми експортували до ЄС вже на $1,2 млрд більше, ніж у 2023 році ($24,5 млрд проти 23,3 млрд у 2023). Це 59% нашого експорту. Також 49,8% всього імпорту до України становлять товари з ЄС. І 73% імпорту завозиться до України автомобільним транспортом - тобто через кордон з ЄС", - розповіла вона.

Таким чином, зауважила урядовиця, понад половина торгівлі України регулюється Угодою про асоціацію з ЄС.

"Щодо реалізації Угоди - у листопаді цього року Україна направила офіційний запит до ЄС щодо застосування для України режиму внутрішнього ринку для послуг роумінгу. Це означає повноцінну юридичну інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС навіть раніше, ніж відкриття перегорів про вступ за відповідним розділом. До слова, ми також оновили угоду про вільну торгівлю з країнами EFTA, і в наступному році наші експортери аграрної продукції матимуть кращі умови доступу до ринків усіх чотирьох країн", - вказала вона.

"І у перші місяці наступного року ми спробуємо знайти рішення щодо доступу на ринок ЄС для чутливих аграрних товарів. Їх наразі лише 7 (кукурудза, крупи, висівки, мед, цукор яйця і мʼясо птиці). Решта товарів експортуються в ЄС без обмежень. Наше завдання на 2025 рік - зберегти чинний рівень доступ на ринки ЄС і визначити параметри його подальшої лібералізації. Це неймовірно делікатне й унікальне завдання", - повідомила Свириденко.

Поза ЄС, з її слів, ключовим торгівельними партнерами України є Китай ($2,3 млрд), Туреччина ($2,1 млрд), Єгипет ($1,6 млрд), Індія ($986 млн), Молдова ($935 млн) та США ($935 млн).

"Лідери з експорту в нас традиційно commodities - кукурудза $4,9 млрд, пшениця $3,68 млрд, залізна руда 2,75, соя $1,29 млрд. Але найбільший експортний товар це все-таки переробка - олія соняшникова - $5,073 млрд", - зазначила віцепрем'єрка.

Вона також додала, що Україна експортувала цього року й олію соєву на $311 млн, олію ріпакову на $238 млн, шрот соняшниковий на 1,006 млрд та шрот соєвий на $311 млн.

"В аграрній переробці також тішать показники цукровиків - 724 тис. тонн експорту на $408 млн та виробників м’яса птиці - 440 тис. тонн на суму $945 млн. Це при тому, що ЄС ввів досить суворі обмеження на експорт цієї продукції у порівнянні з минулим роком. Зараз ми глобальні експортери цієї продукції й це гарна новина", - зазначила посадовиця.

За її словами, відроджується металургійний експорт. "Ми експортували напівфабрикатів з заліза на $927,5 млн, гарячекатаного прокату на 802 млн, чавуну на 500 млн та труб на 577 млн. Останнім особливо допомогло звільнення від мит, які надали США. Ми працюємо над тим, що зберегти це звільнення і надалі", - наголосила Свириденко.

"Ну і з перспективи розвитку виробництва в Україні завжди тішать цифри експорту кабельної продукції ($1,26 млрд) та виробників меблів (група 9403 – $460,6 млн)", - зазначила вона.

"Попереду багато роботи, тому налаштовуємося на активний наступний рік", - підсумувала міністерка економіки.

Уряд затвердив нові квоти на експорт агропродукції: чого стосується