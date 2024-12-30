Экспорт Украины вырос на 13,4%: Минэкономики рассказало, что экспортировали и куда

В 2024 году экспорт из Украины достиг $41,043 млрд, что на 13,4% больше чем в 2023-м. Морским транспортом экспортировано 87,2 млн тонн против 54,8 млн тонн в прошлом году, сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"По меньшей мере на 13,4% вырос экспорт из Украины в 2024 году. По состоянию на 26 декабря Украина экспортировала товаров на сумму $41,043 млрд. В 2023 году экспорт составлял всего 36,1 млрд", - сообщила Свириденко.

По ее словам, прежде всего результат связан с нормализацией работы морских портов Украины. "Морским транспортом по состоянию на сейчас мы экспортировали 87,2 млн тонн, а в 2023 году - 54,8 млн тонн. Всего в весе экспорт уже составляет 129,2 млн тонн против 100,3 млн тонн в 2023 году. Увеличение на 28,8%", - сообщила она.

Но, отметила вице-премьер, транспортировка товаров изменилась не только количественно, но и качественно. "Автомобильным транспортом мы экспортировали существенно меньше, чем в прошлом году - 7,6 млн тонн против 12 млн тонн в прошлом году", - отметила она.

При этом, по ее данным, стоимость перевезенных грузов автомобилями составила больше - $14,5 млрд против 13,9 млрд в прошлом году.

"Поэтому так важно развитие автомобильного сообщения с ЕС. В рамках Ukraine Facility уже принята Стратегия развития пограничной инфраструктуры и транспортная стратегия", - указала министр экономики.

В то же время, по ее словам, этот год запомнился также тем, что "мы очень много работали с соседями для того, чтобы снять необоснованные блокировки на границе". "Благодаря диалогу с привлечением польских и украинских ассоциаций удалось снять напряжение и вернуться к более привычному формату диалога по развитию торговли со странами соседями и ЕС в целом", - отметила Свириденко.

"Развитие торговли с ЕС является чрезвычайно важным. Во-первых, несмотря на все сложности на наземной границе с ЕС в этом году мы экспортировали в ЕС уже на $1,2 млрд больше, чем в 2023 году ($24,5 млрд против 23,3 млрд в 2023 году). Это 59% нашего экспорта. Также 49,8% всего импорта в Украину составляют товары из ЕС. И 73% импорта завозится в Украину автомобильным транспортом - то есть через границу с ЕС", - рассказала она.

Таким образом, отметила чиновница, более половины торговли Украины регулируется Соглашением об ассоциации с ЕС.

"Относительно реализации Соглашения - в ноябре этого года Украина направила официальный запрос в ЕС о применении для Украины режима внутреннего рынка для услуг роуминга. Это означает полноценную юридическую интеграцию во внутренний рынок ЕС даже раньше, чем открытие переговоров о вступлении по соответствующему разделу. К слову, мы также обновили соглашение о свободной торговле со странами EFTA, и в следующем году наши экспортеры аграрной продукции будут иметь лучшие условия доступа к рынкам всех четырех стран", - указала она.

"И в первые месяцы следующего года мы попробуем найти решение по доступу на рынок ЕС для чувствительных аграрных товаров. Их пока только 7 (кукуруза, крупы, отруби, мед, сахар, яйца и мясо птицы). Остальные товары экспортируются в ЕС без ограничений. Наша задача на 2025 год - сохранить действующий уровень доступа на рынки ЕС и определить параметры его дальнейшей либерализации. Это невероятно деликатная и уникальная задача", - сообщила Свириденко.

Вне ЕС, по ее словам, ключевым торговыми партнерами Украины являются Китай ($2,3 млрд), Турция ($2,1 млрд), Египет ($1,6 млрд), Индия ($986 млн), Молдова ($935 млн) и США ($935 млн).

"Лидеры по экспорту у нас традиционно commodities - кукуруза $4,9 млрд, пшеница $3,68 млрд, железная руда 2,75, соя $1,29 млрд. Но самый большой экспортный товар это все-таки переработка - масло подсолнечное - $5,073 млрд", - отметила вице-премьер.

Она также добавила, что Украина экспортировала в этом году и масло соевое на $311 млн, масло рапсовое на $238 млн, шрот подсолнечный на 1,006 млрд и шрот соевый на $311 млн.

"В аграрной переработке также радуют показатели сахарников - 724 тыс. тонн экспорта на $408 млн и производителей мяса птицы - 440 тыс. тонн на сумму $945 млн. Это при том, что ЕС ввел достаточно строгие ограничения на экспорт этой продукции по сравнению с прошлым годом. Сейчас мы глобальные экспортеры этой продукции и это хорошая новость", - отметила чиновница.

По ее словам, возрождается металлургический экспорт. "Мы экспортировали полуфабрикатов из железа на $927,5 млн, горячекатаного проката на 802 млн, чугуна на 500 млн и труб на 577 млн. Последним особенно помогло освобождение от пошлин, которые предоставили США. Мы работаем над тем, что сохранить это освобождение и в дальнейшем", - подчеркнула Свириденко.

"Ну и с перспективы развития производства в Украине всегда радуют цифры экспорта кабельной продукции ($1,26 млрд) и производителей мебели (группа 9403 - $460,6 млн)", - отметила она.

"Впереди много работы, поэтому настраиваемся на активный следующий год", - подытожила министр экономики.

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