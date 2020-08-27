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Експоліцейському повідомили про підозру у зґвалтуванні дівчини

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у зґвалтуванні дівчини колишньому помічнику чергового Вільшанського відділення поліції Голованівського ВП ГУ Нацполіції в Кіровоградській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.

Експоліцейському повідомили про підозру у зґвалтуванні дівчини

“... повідомили про підозру у зґвалтуванні колишньому помічнику чергового Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУ Нацполіції в Кіровоградській області (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 152 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 лютого 2020 року близько опівночі підозрюваний, який на той момент працював у поліції, перебуваючи за кермом власного авто в стані алкогольного сп’яніння запропонував дівчині підвезти її додому”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що натомість він з'їхав на ґрунтову дорогу, де зупинив транспортний засіб. Після чого наніс дівчині декілька ударів по голові та тулубу, витягнув її з автомобіля та зґвалтував.

“Припинити знущання чоловіка над дівчиною допомогли місцеві жителі, які почули її крики. У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на Полтавщині поліція перевіряє малолітніх на причетність до зґвалтування дитини.

Українські Національні Новини

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