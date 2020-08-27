Экс-полицейскому сообщили о подозрении в изнасиловании девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в изнасиловании девушки бывшему помощнику дежурного Ольшанского отделения полиции Голованевского ОП ГУ Нацполиции в Кировоградской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"... сообщили о подозрении в изнасиловании бывшему помощнику дежурного Ольшанского ОП Голованевского ОП ГУ Нацполиции в Кировоградской области (ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 152 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что 1 февраля 2020 года около полуночи подозреваемый, который на тот момент работал в полиции, находясь за рулем собственного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения предложил девушке подвезти ее домой", - говорится в сообщении.
Указано, что вместо этого он съехал на грунтовую дорогу, где остановил транспортное средство. После чего нанес девушке несколько ударов по голове и туловищу, вытащил ее из автомобиля и изнасиловал.
"Прекратить издевательства мужчины над девушкой помогли местные жители, которые услышали крики. В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Полтавской области полиция проверяет малолетних на причастность к изнасилованию ребенка.