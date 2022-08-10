"Експертна праця має гідно оплачуватися": голова бюджетного комітету розкритикував законопроєкт про зменшення зарплат нардепів до мінімалки

Цитата

“Щодо законопроєкта Антона Яценка, то хочу підкреслити: у кожного нардепа є можливість перераховувати власні кошти на потреби тих, кому зараз необхідна допомога. І так багато хто з нас й робить. Народних депутатів обирають задля того, аби вони змінювали країну на краще. Я, як виборець, обирав експертів, вчених (в нас багато депутатів з науковим ступенем), технократів. Експертність вимагає кропіткої праці та часу, тому робота людини, яка є експертом в тій чи іншій сфері, має гідно оплачуватися.

У депутатів дуже обмежений час на те, аби займатися чимось іншим, окрім виконання своїх повноважень. Увесь час вони присвячують своїм виборцям, громадам. Депутатські повноваження не припиняються під час відпустки, хвороби чи відрядження.

Тому я вважаю проєкт Яценка популістським. Він може розпоряджатися власними коштами як йому заманеться, а не робити піар на біді, в якій зараз опинилися українці через повномасштабну війну с росією. Одже, голосувати за проєкт принципово не буду, щодо колег, то сказати не можу”,- зазначив нардеп.

Як голова бюджетного комітету, Арістов додав, що вважає “роздутим” державний апарат через дублювання деяких функцій, одже, витрати на нього можна скоротити. Така задача поставлена й від керівництва держави.

Нагадаємо

Позафракційний нардеп Антон Яценко у своєму законопроекті пропонує на період дії воєнного стану скасувати усі пільги та привілеї для народних обранців, а також встановити їх зарплати на рівні мінімалки.

Однак, на думку експертів, це не принесе значних коштів до бюджету, тож подібні ініціативи мають популістський характер.