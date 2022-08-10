"Экспертный труд должен достойно оплачиваться": глава бюджетного комитета раскритиковал законопроект об уменьшении зарплат нардепов до минималки

Цитата

“Что касается законопроекта Антона Яценко, то хочу подчеркнуть: у каждого нардепа есть возможность перечислять собственные средства на нужды тех, кому сейчас необходима помощь. И так многие из нас и делают. Народных депутатов выбирают для того, чтобы они меняли страну к лучшему. Я как избиратель выбирал экспертов, ученых (у нас много депутатов с научной степенью), технократов. Экспертность требует кропотливого труда и времени, поэтому работа человека, который является экспертом в той или иной сфере, должна достойно оплачиваться.

У депутатов очень ограниченное время на то, чтобы заниматься чем-то другим, кроме выполнения своих полномочий. Все время они посвящают своим избирателям, громадам. Депутатские полномочия не прекращаются во время отпуска, болезни или командировки.

Поэтому я считаю проект Яценко популистским. Он может распоряжаться собственными средствами, как ему вздумается, а не делать пиар на беде, в которой сейчас оказались украинцы из-за полномасштабной войны с россией. Так что голосовать за проект принципиально не буду, относительно коллег, то сказать не могу”, - отметил нардеп.

Как глава бюджетного комитета, Аристов добавил, что считает "раздутым" государственный аппарат из-за дублирования некоторых функций, так что расходы на него можно сократить. Такая задача стоит и от руководства государства.

Напомним

Внефракционный нардеп Антон Яценко в своем законопроекте предлагает на период действия военного положения отменить все льготы и привилегии для народных избранников, а также установить их зарплаты на уровне минималки.

Однако, по мнению экспертов, это не принесет значительных средств в бюджет, поэтому подобные инициативы носят популистский характер.