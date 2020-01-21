Експертиза підтвердила справжність полотна Ван Гога
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Експертиза в Амстердамі підтвердила справжність одного з автопортретів Ван Гога, в авторстві якого сумнівалися фахівці. Про це повідомляє УНН із посиланням на Euronews.
"Підтверджено автентичність одного з автопортретів Ван Гога, написаного в 1889-му році. Його ще називали "дивним портретом", і в авторстві великого метра постімпресіонізму сумнівалися багато фахівців. В результаті - полотно, що зберігалося в Національному музеї мистецтв норвезького Осло, відправили на експертизу в Амстердам, де працюють кращі фахівці з творчості Ван Гога", - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що фахівці в Амстердамі перевірили справжність, в якій сумнівалися навіть мистецтвознавці з Норвезького національного музею мистецтв.
"Експерти зуміли довести, використовуючи останні досягнення наукової думки, дату створення "дивного" портрета, встановивши, що саме про це полотно згадує Вінсент Ван Гог в листі до брата Тео. Потім вони вивчили стиль, склад пігментів і грунтовки полотна і інші деталі", - сказано в повідомленні.
Сказано, що сумніви виникали через те, що настрій портрета відрізнявся від інших робіт автора, які були написані на півдні Франції.
Нагадаємо, револьвер Ван Гога виставили на продаж.