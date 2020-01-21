Экспертиза подтвердила подлинность полотна Ван Гога
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Экспертиза в Амстердаме подтвердила подлинность одного из автопортретов Ван Гога, в авторстве которого сомневались специалисты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
"Подтверждена подлинность одного из автопортретов Ван Гога, написанного в 1889-м году. Его еще называли "странным портретом", и в авторстве великого мэтра постимпрессионизма сомневались многие специалисты. В итоге полотно, хранившееся в Национальном музее искусств норвежского Осло, отправили на экспертизу в Амстердам, где работают лучшие специалисты по творчеству Ван Гога", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что специалисты в Амстердаме проверили подлинность, в которой сомневались даже искусствоведы из Норвежского национального музея искусств.
"Эксперты сумели доказать, используя последние достижения научной мысли, дату создания "странного" портрета, установив, что именно об этом полотне упоминает Винсент Ван Гог в письме к брату Тео. Затем они изучили стиль, состав пигментов и грунтовки холста и иные детали", - сказано в сообщении.
Сказано, что сомнения возникали из-за того, что настроение портрета отличалось от других работ автора, которые были написаны на юге Франции.
Напомним, револьвер Ван Гога выставили на продажу.