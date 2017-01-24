Експерти ЄС назвали А.Меркель головним об'єктом російської пропаганди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Експерти ЄС вважають, що існує велика ймовірність того, що Москва спробує вплинути на вибори в європейських країнах аналогічно тому, як вона це зробила в США. Автори доповіді вже зафіксували 2,5 тисячі прикладів дезінформації з боку Росії. Основний об’єкт нападок РФ — А.Меркель, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Ведеться неймовірно велика, щонайменше частково організована кампанія проти ЄС, його політиків і його принципів”, — сказав експерт із зовнішньополітичної служби ЄС.
За його словами, головний об’єкт нападок російської дезінформаційної кампанії — канцлер Німеччини А.Меркель, зокрема — її політика щодо біженців і позиція щодо санкцій проти РФ.