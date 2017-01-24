Експерти ЄС назвали А.Меркель головним об'єктом російської пропаганди

“Ведеться неймовірно велика, щонайменше частково організована кампанія проти ЄС, його політиків і його принципів”, — сказав експерт із зовнішньополітичної служби ЄС.

За його словами, головний об’єкт нападок російської дезінформаційної кампанії — канцлер Німеччини А.Меркель, зокрема — її політика щодо біженців і позиція щодо санкцій проти РФ.

