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Експерти ЄС назвали А.Меркель головним об'єктом російської пропаганди

Експерти ЄС назвали А.Меркель головним об'єктом російської пропаганди

Київ • УНН

 • 8873 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Експерти ЄС вважають, що існує велика ймовірність того, що Москва спробує вплинути на вибори в європейських країнах аналогічно тому, як вона це зробила в США. Автори доповіді вже зафіксували 2,5 тисячі прикладів дезінформації з боку Росії. Основний об’єкт нападок РФ — А.Меркель, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Ведеться неймовірно велика, щонайменше частково організована кампанія проти ЄС, його політиків і його принципів”, — сказав експерт із зовнішньополітичної служби ЄС.

За його словами, головний об’єкт нападок російської дезінформаційної кампанії — канцлер Німеччини А.Меркель, зокрема — її політика щодо біженців і позиція щодо санкцій проти РФ.

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