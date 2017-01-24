Эксперты ЕС назвали А.Меркель главным объектом российской пропаганды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Эксперты ЕС считают, что существует большая вероятность того, что Москва попытается повлиять на выборы в европейских странах аналогично тому, как она это сделала в США. Авторы доклада уже зафиксировали 2,5 тысячи примеров дезинформации со стороны России. Основной объект нападок РФ - А.Меркель, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Ведется невероятно большая, по меньшей мере частично организованная кампания против ЕС, его политики и его принципов", - сказал эксперт из внешнеполитической службы ЕС.
По его словам, главный объект нападок российской дезинформационной кампании - канцлер Германии А.Меркель, в частности - ее политика в отношении беженцев и позиция по санкциям против РФ.