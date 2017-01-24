Эксперты ЕС назвали А.Меркель главным объектом российской пропаганды

"Ведется невероятно большая, по меньшей мере частично организованная кампания против ЕС, его политики и его принципов", - сказал эксперт из внешнеполитической службы ЕС.

По его словам, главный объект нападок российской дезинформационной кампании - канцлер Германии А.Меркель, в частности - ее политика в отношении беженцев и позиция по санкциям против РФ.



