Експерти впізнали більше 70 загиблих під час катастрофи Ту-154
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Експертам по ДНК-експертизі вдалося ідентифікувати особи понад 70 осіб, які загинули в результаті катастрофи літака Ту-154 Міноборони, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“На сьогоднішній день завершена процедура ідентифікації більше 70 загиблих, родичі яких ознайомлені з результатами експертизи,” — повідомили джерелу в бюро судово-медичної експертизи. Наразі робота з ідентифікації останків пасажирів лайнера триває.
“Серед упізнаних Єлизавета Глінка (доктор Ліза), керівник Департаменту культури Міністерства оборони Антон Губанков, художній керівник ансамблю ім. Александрова Валерій Халілов, 10 членів екіпажу, в тому числі командир повітряного судна, і дев’ять представників ЗМІ — Дмитро Рунко, Вадим Денисов та Олександр зійду (Перший канал), Павло Обухов, Олександр Сурані, Валерій Ржевський (телеканал „Зірка“), Михайло Лужецький , Олег Пестов і Євген Толстов (НТВ),” — повідомляє джерело.
Зазначають, що орієнтовно похорони пройдуть 14, 16 і 17 січня.
Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як “доктор Ліза”.
Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, — 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.