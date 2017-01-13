Эксперты узнали более 70 погибших при крушении Ту-154
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Экспертам по ДНК-экспертизе удалось идентифицировать личности более 70 человек, погибших в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы", - сообщили источнику в бюро судебно-медицинской экспертизы. Сейчас работа по идентификации останков пассажиров лайнера продолжается.
"Среди опознанных Елизавета Глинка (доктор Лиза), руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, и девять представителей СМИ - Дмитрий Рунко, Вадим Денисов и Александр Зийду (Первый канал), Павел Обухов, Александр Сурани, Валерий Ржевский (телеканал "Звезда"), Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов (НТВ)", - сообщает источник.
Отмечают, что ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января.
Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени О.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза".
Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.