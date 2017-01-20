Експерти виявили АЗС, де продають дизель з домішками води - ІСЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Експерти Інституту споживчих експертиз дослідили зимовий дизель та вітчизняних АЗС на відповідність стандартам якості, передає УНН з посиланням на дані Інституту.
Увага експертів була зосереджена на середніх та невеликих мережах. Проби були відібрані у 8 мережах: БРСМ — Нафта (ДП Євро), ANP (Energy), КЛО (ДП Євро), AMIC (ДП Євро), ТНК (ДП Євро), LUXWEN (ДП ЄВРО), Shell (ДП Євро) і SunOil (ДП Євро).
“Родзинкою” тесту стала участь в дослідженні нелегальної АЗС, так званої “бочки”, які масово з’являються останнім часом в Україні.
У лабораторії всі відібрані зразки пройшли перевірку за багатьма параметрами: цетановий індекс, фракційний склад, температура спалаху в закритому тиглі, вміст сірки, щільність. І, звичайно, головні “зимові” показники — граничну температуру фільтрації (замерзання) і масову частину води.
У підсумку, перевірені зразки палива виявилися такими, що відповідають характеристикам “зимового” дизелю, проте третина перевіреного фахівцями ІСЕ ДП виявилося не кондиційним.
Отже, за показником — цетановий індекс, всі учасники тесту вклалися в норматив.
За другим вагомим показником — температура спалаху в закритому тиглі, який характеризує температуру займання палива — порушень у відібраних зразках виявлено не було.
За вмістом сірки, відпрацьовані гази якої шкодять не лише навколишньому середовищу, а й двигуну — результати тестування усіх зразків виявилися відмінними.
За винятком одного зразка, всі спроби відповідали рівню Євро-5. Проте, на нелегальній АЗС сірки в “дизелі” виявилося по нинішніх мірках дуже багато — 339 мг / кг.
Щодо показника “морозостійкість”, випробування показали — абсолютно всі відібрані зразки є “зимовим” паливом.
В ІСЕ також відзначили, що води в дизельному паливі бути не повинно — це регламентують стандарти, адже на морозі кристали льоду можуть “забити” трубопроводи і фільтра.
“Але цього, схоже, не знають в мережах ANP і AMIC, адже саме в зразках цих АЗС ( а також у зразках із нелегальної „бочки“) були виявлені сліди води. Як вона туди потрапила, залишається тільки здогадуватись...”, — повідомили в Інституті.
Експерти резюмують, що в цілому, якість дизельного палива знаходиться на належному рівні.
“Що ж стосується нелегальних АЗС, то дорогу туди краще забути, оскільки претензій в разі неприємностей пред’являти просто нікому”, — резюмували в експерти ІСЕ.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на стелах АЗС ціни на пальне продовжують рости.
Також нагадаємо, за прогнозами експертів, ціна дизельного палива буде більшою за вартість бензину.