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Эксперты обнаружили АЗС, где продают дизель с примесями воды - ИПЭ

Эксперты обнаружили АЗС, где продают дизель с примесями воды - ИПЭ

Киев • УНН

 • 10323 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Эксперты Института потребительских экспертиз исследовали зимний дизель на отечественных АЗС на соответствие стандартам качества, передает УНН со ссылкой на данные Института.

Внимание экспертов было сосредоточено на средних и небольших сетях. Пробы были отобраны в 8 сетях: БРСМ - Нефть (ДТ Евро), ANP (Energy), КЛО (ДТ Евро), AMIC (ДТ Евро), ТНК (ДТ Евро), LUXWEN (ДТ евро), Shell (ДТ Евро) и SunOil (ДТ Евро).

"Изюминкой" теста стало участие в исследовании нелегальной АЗС, так называемой «бочки», которые массово появляются в последнее время в Украине.

В лаборатории все отобранные образцы прошли проверку по многим параметрам: цетановый индекс, фракционный состав, температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы, плотность. И, конечно, главные "зимние" показатели - предельную температуру фильтрации (замерзания) и массовую часть воды.

В итоге, проверенные образцы топлива оказались соответствующими характеристикам "зимнего" дизеля, однако треть проверенного специалистами ИСЭ ДТ оказалось не кондиционным.

Итак, по показателю - цетановый индекс, все участники теста уложились в норматив.

По второму весомым показателем - температура вспышки в закрытом тигле, который характеризует температуру воспламенения топлива - нарушений в отобранных образцах обнаружено не было.

По содержанию серы, отработанные газы которой вредят не только окружающей среде, но и двигателю - результаты тестирования всех образцов оказались отличными.

За исключением одного образца, все пробы отвечали уровню Евро-5. Однако, по нелегальной АЗС серы в "дизеле" оказалось по нынешним меркам очень много - 339 мг / кг.

Относительно показателя "морозостойкость", испытания показали - абсолютно все отобранные образцы являются «зимним» топливом.

В ИПЭ также отметили, что воды в дизельном топливе быть не должно - это регламентируют стандарты, ведь на морозе кристаллы льда могут "забить" трубопроводы и фильтры.

"Но этого, похоже, не знают в сетях ANP и AMIC, ведь именно в образцах этих АЗС (а также в образцах с нелегальной" бочки ") были обнаружены следы воды. Как она туда попала, остается только догадываться ... ", - сообщили в Институте.

Эксперты резюмируют, что в целом, качество дизельного топлива находится на должном уровне.

"Что же касается нелегальных АЗС, то дорогу туда лучше забыть, поскольку претензий в случае неприятностей предъявлять просто некому", - резюмировали в эксперты ИПЭ.

Напомним, как сообщал УНН, на стелах АЗС цены на топливо продолжают расти .

Также напомним, по прогнозам экспертов, цена дизельного топлива будет больше стоимости бензина .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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