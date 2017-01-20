Эксперты обнаружили АЗС, где продают дизель с примесями воды - ИПЭ

Внимание экспертов было сосредоточено на средних и небольших сетях. Пробы были отобраны в 8 сетях: БРСМ - Нефть (ДТ Евро), ANP (Energy), КЛО (ДТ Евро), AMIC (ДТ Евро), ТНК (ДТ Евро), LUXWEN (ДТ евро), Shell (ДТ Евро) и SunOil (ДТ Евро).

"Изюминкой" теста стало участие в исследовании нелегальной АЗС, так называемой «бочки», которые массово появляются в последнее время в Украине.

В лаборатории все отобранные образцы прошли проверку по многим параметрам: цетановый индекс, фракционный состав, температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы, плотность. И, конечно, главные "зимние" показатели - предельную температуру фильтрации (замерзания) и массовую часть воды.

В итоге, проверенные образцы топлива оказались соответствующими характеристикам "зимнего" дизеля, однако треть проверенного специалистами ИСЭ ДТ оказалось не кондиционным.

Итак, по показателю - цетановый индекс, все участники теста уложились в норматив.

По второму весомым показателем - температура вспышки в закрытом тигле, который характеризует температуру воспламенения топлива - нарушений в отобранных образцах обнаружено не было.

По содержанию серы, отработанные газы которой вредят не только окружающей среде, но и двигателю - результаты тестирования всех образцов оказались отличными.

За исключением одного образца, все пробы отвечали уровню Евро-5. Однако, по нелегальной АЗС серы в "дизеле" оказалось по нынешним меркам очень много - 339 мг / кг.

Относительно показателя "морозостойкость", испытания показали - абсолютно все отобранные образцы являются «зимним» топливом.

В ИПЭ также отметили, что воды в дизельном топливе быть не должно - это регламентируют стандарты, ведь на морозе кристаллы льда могут "забить" трубопроводы и фильтры.

"Но этого, похоже, не знают в сетях ANP и AMIC, ведь именно в образцах этих АЗС (а также в образцах с нелегальной" бочки ") были обнаружены следы воды. Как она туда попала, остается только догадываться ... ", - сообщили в Институте.

Эксперты резюмируют, что в целом, качество дизельного топлива находится на должном уровне.

"Что же касается нелегальных АЗС, то дорогу туда лучше забыть, поскольку претензий в случае неприятностей предъявлять просто некому", - резюмировали в эксперты ИПЭ.

Напомним, как сообщал УНН, на стелах АЗС цены на топливо продолжают расти .

Также напомним, по прогнозам экспертов, цена дизельного топлива будет больше стоимости бензина .