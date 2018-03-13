Експерти спрогнозували подорожчання популярних сортів вин на 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Популярні сорти вин можуть подорожчати в усьому світі на 30%. Такими є прогнози британської компанії Berry Bros & Rudd, яка займається продажем вин по всьому світу, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Експертний прогноз підкріплений тим, що основні виробники вина - Франція, Іспанія та Італія - минулого року зіткнулися з несприятливими погодними умовами, внаслідок чого в 2017 році було зібрано рекордно малу кількість винограду. Це і призвело до найбільшого скорочення виробництва вина з 1961-го року.
У зв'язку з цим у Berry Bros & Rudd прогнозують, що ціни на популярні вина в низькому і середньому цінових сегментах (Просекко, Піно-Грі, іспанські червоні вина і т.д.) виростуть в середньому на 10-30%.
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Міжнародна організація виноградарства та виноробства також підтверджує суттєве скорочення врожаю у 2017 році. За даними організації, світове виробництво вина скоротилося на 8% - до 247 млн гектолітрів. Це приблизно на 2,9 млрд стандартних винних пляшок менше, ніж зазвичай.
Нагадаємо, за словами маркетинг-директора компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, на тлі зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів вина, відкривається "вікно можливостей" для нарощування експорту вин таким країнам, як Грузія, Молдова і Україна.
І вже сьогодні його прогнози підтвердилися - за підсумками минулого року, Україна практично вдвічі наростила експорт вина в країни ЄС.