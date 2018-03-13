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Эксперты спрогнозировали подорожание популярных сортов вин на 30%

Эксперты спрогнозировали подорожание популярных сортов вин на 30%

Киев  •  УНН

 • 5606 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Популярные сорта вин могут подорожать во всем мире на 30%. Такими являются прогнозы британской компании Berry Bros & Rudd, которая занимается продажей вин по всему миру, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Экспертный прогноз подкреплен тем, что основные производители вина — Франция, Испания и Италия — в прошлом году столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, вследствие чего в 2017 году было собрано рекордно малое количество винограда. Это и привело к самому большому сокращению производства вина с 1961-го года.

В связи с этим в Berry Bros & Rudd прогнозируют, что цены на популярные вина в низком и среднем ценовых сегментах (Просекко, Пино-гри, испанские красные вина и т.д.) вырастут в среднем на 10-30%.

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Международная организация виноградарства и виноделия также подтверждает существенное сокращение урожая в 2017 году.

По данным организации, мировое производство вина сократилось на 8% - до 247 млн гектолитров. Это примерно на 2,9 млрд стандартных винных бутылок меньше, чем обычно.

Напомним, по словам маркетинг-директора компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, на фоне роста цен на продукцию от ТОП-3 мировых экспортеров вина, открывается “окно возможностей” для наращивания экспорта вин таким странам, как Грузия, Молдова и Украина.

И уже сегодня его прогнозы подтвердились — по итогам прошлого года, Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС.

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