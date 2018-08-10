Експерти СОТ відхилили більшість претензій РФ до "третього енергетичного пакета" - Єврокомісія

"В опублікованій сьогодні постанові Світова організація торгівлі відхилила більшість претензій Росії щодо нібито несумісності заходів енергетичної політики ЄС з багатосторонніми правилами торгівлі.Група СОТ не знайшла підстави стверджувати про те, що існує дискримінація з боку ЄС у "Третьому енергетичному пакеті" щодо російських трубопровідних транспортних послуг, постачальників послуг або проти російського природного газу. Комісія підтримала ЄС щодо правил "анбандлінгу", тобто вимоги щодо відокремлення постачання енергії та виробництва від експлуатації мереж передач, а також щодо зрідженого природного газу (ЗПГ) та мереж промислових трубопроводів", - йдеться в повідомленні.



У ЄК назвали це рішення важливим позитивним результатом для ЄС, оскільки воно забезпечує безпеку основних елементів "Третього енергетичного пакета".



Водночас у СОТ в деяких пунктах не погодилась з Євросоюзом і прийняла рішення на користь РФ.



"Тепер Комісія детально проаналізує рішення Світової організації торгівлі за позовом Росії по тому обмеженого набору позицій, де енергетичні норми ЄС поки не визнані відповідними вимогам СОТ", - йдеться в заяві Єврокомісії.



Зазначимо, "Третій енергетичний пакет" ЄС був створений в 2009 році і припускав, що до березня поточного року всі країни ЄС приведуть своє національне законодавство у відповідність до його норм. Пакет передбачає, зокрема, що компанії-продавці газу не можуть володіти транспортними мережами. Тобто це означає розділення бізнесу продажу і транспортування. Проти "Третього енергопакета" виступає Росія, вважаючи, що він спрямований, в першу чергу, проти "Газпрому".



У квітні 2014 року Росія направила до СОТ позов, що стосується правомірності третього енергопакета ЄС. У Москві вважають, що його положення суперечать зобов'язанням Євросоюзу в СОТ за базовими принципами недискримінації та доступу на ринок. В ЄС стверджують, що третій енергопакет повністю відповідає зобов'язанням Євросоюзу перед СОТ.



Як повідомляв УНН, посилення санкцій США, а також включення до третього енергетичного пакета Євросоюзу вимоги відповідності "третіх країн" правилам газового ринку ЄС можуть стати дієвими заходами протидії спробам російської сторони реалізувати проект трубопроводу "Північний потік-2".



