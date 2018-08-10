Эксперты ВТО отклонили большинство претензий РФ к "третьему энергетическому пакету" - Еврокомиссия

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 24968 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 68130 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 48072 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 93820 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 166765 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 263240 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 198958 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 263246 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 285981 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223870 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 71463 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 77715 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 70859 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 67241 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 47481 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 13683 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 37116 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 342220 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 309169 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 393754 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 12951 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 19917 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 56652 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 263254 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 100126 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Эксперты ВТО отклонили большинство претензий РФ к "третьему энергетическому пакету" - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 10865 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Европейская Комиссия приветствовала решение Группы экспертов Всемирной торговой организации (ВТО), которое подтверждает законность основных принципов "третьего энергетического пакета" ЕС. Об этом говорится в сообщении, обнародованном ЕК в пятницу, передает УНН.

Эксперты ВТО отклонили большинство претензий РФ к "третьему энергетическому пакету" - Еврокомиссия

"В опубликованном сегодня постановлении Всемирная торговая организация отклонила большинство претензий России о якобы несовместимости мероприятий энергетической политики ЕС с многосторонними правилами торгивли.Група ВТО не нашла основания утверждать, что существует дискриминация со стороны ЕС в "Третьем энергетическом пакете" относительно российских трубопроводных транспортных услуг , поставщиков услуг или против российского природного газа. Комиссия поддержала ЕС относительно правил "анбандлинга", то есть требования об отделении поставки энергии и производства от эксплуатации сетей передач, а также относительно сжиженного природного газа (СПГ) и сетей промышленных трубопроводов", - говорится в сообщении.

В ЕК назвали это решение важным положительным результатом для ЕС, поскольку оно обеспечивает безопасность основных элементов "Третьего энергетического пакета".

В то же время в ВТО в некоторых пунктах не согласилась с Евросоюзом и приняла решение в пользу РФ.

"Теперь Комиссия детально проанализирует решение ВТО по иску России в отношении того ограниченного набора позиций, где энергетические нормы ЕС пока не признаны соответствующими требованиям ВТО", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Отметим, "Третий энергетический пакет" ЕС был создан в 2009 году и предполагал, что к марту текущего года все страны ЕС приведут свое национальное законодательство в соответствие с его нормами. Пакет предусматривает, что компании-продавцы газа не могут владеть транспортными сетями. То есть это означает разделение бизнеса продажи и транспортировки. Против "Третьего энергопакета" выступает Россия, считая, что он направлен, в первую очередь, против "Газпрома".

В апреля 2014 года Россия направила в ВТО иск, касающийся правомерности третьего энергопакета ЕС. В Москве считают, что его положения противоречат обязательствам Евросоюза в ВТО по базовым принципам недискриминации и доступа на рынок. В ЕС утверждают, что третий энергопакет полностью соответствует обязательствам Евросоюза перед ВТО.

Как сообщал УНН, усиление санкций США, а также включение к третьему энергетическому пакету Евросоюза требования соответствия "третьих стран" правилам газового рынка ЕС могут стать действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект трубопровода "Северный поток-2".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,491.43