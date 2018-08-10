Эксперты ВТО отклонили большинство претензий РФ к "третьему энергетическому пакету" - Еврокомиссия

"В опубликованном сегодня постановлении Всемирная торговая организация отклонила большинство претензий России о якобы несовместимости мероприятий энергетической политики ЕС с многосторонними правилами торгивли.Група ВТО не нашла основания утверждать, что существует дискриминация со стороны ЕС в "Третьем энергетическом пакете" относительно российских трубопроводных транспортных услуг , поставщиков услуг или против российского природного газа. Комиссия поддержала ЕС относительно правил "анбандлинга", то есть требования об отделении поставки энергии и производства от эксплуатации сетей передач, а также относительно сжиженного природного газа (СПГ) и сетей промышленных трубопроводов", - говорится в сообщении.



В ЕК назвали это решение важным положительным результатом для ЕС, поскольку оно обеспечивает безопасность основных элементов "Третьего энергетического пакета".



В то же время в ВТО в некоторых пунктах не согласилась с Евросоюзом и приняла решение в пользу РФ.



"Теперь Комиссия детально проанализирует решение ВТО по иску России в отношении того ограниченного набора позиций, где энергетические нормы ЕС пока не признаны соответствующими требованиям ВТО", - говорится в заявлении Еврокомиссии.



Отметим, "Третий энергетический пакет" ЕС был создан в 2009 году и предполагал, что к марту текущего года все страны ЕС приведут свое национальное законодательство в соответствие с его нормами. Пакет предусматривает, что компании-продавцы газа не могут владеть транспортными сетями. То есть это означает разделение бизнеса продажи и транспортировки. Против "Третьего энергопакета" выступает Россия, считая, что он направлен, в первую очередь, против "Газпрома".



В апреля 2014 года Россия направила в ВТО иск, касающийся правомерности третьего энергопакета ЕС. В Москве считают, что его положения противоречат обязательствам Евросоюза в ВТО по базовым принципам недискриминации и доступа на рынок. В ЕС утверждают, что третий энергопакет полностью соответствует обязательствам Евросоюза перед ВТО.



Как сообщал УНН, усиление санкций США, а также включение к третьему энергетическому пакету Евросоюза требования соответствия "третьих стран" правилам газового рынка ЕС могут стать действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект трубопровода "Северный поток-2".



