Експерти розроблять загальноосвітній курс "IT-школяр"

"IT-школяр" - це громадська ініціатива, її мета - консолідувати зусилля ринку IT-освіти, об'єднати кращий досвід та існуючі методики в прогресивний освітній IT-курс для впровадження в державних школах з 1 по 12 класи.

"Наша місія - виховати відкрите інноваційне покоління, яке мислить логічно і креативно, розуміє сучасні технології і здатне створювати майбутнє. Ринок освіти сегментований, ми пропонуємо об'єднати зусилля, щоб разом виробити комплексний підхід до шкільної ІТ-освіти, запропонувати Міністерству освіти якісну і доступну альтернативу існуючим курсом інформатики, який не відповідає запитам сучасного світу", - зазначив засновник HUB 4.0 і ініціатор зустрічі Валерій Омельченко.

До складу експертної групи запрошуються всі зацікавлені компанії та організації. Після розробки курс планується запустити в форматі пілотного проекту в одній із загальноосвітніх шкіл, а після - запропонувати впровадити в навчальні плани.

"Я з великим ентузіазмом підтримую ініціативу. Але важливо розуміти, як досягти синергії існуючих проектів і кінцеву мету. Якщо це створення інноваційної економіки, необхідно дивитися ширше ІТ. Це повинна бути комплексна stem-освіта - наука, технології, інженерія, математика. У такому випадку курс стане базою для майбутнього інноваційного розвитку України", - зазначила Тетяна Нанаєва, директор Intel по корпоративним справах та зв'язках з урядовими установами в Україні та СНД, глава комітету з питань модернізації та інформатизації Освіти Громадської Ради МОН України.

Наразі про готовність долучитись до розробки такого курсу заявили представники проектів Brain Basket foundation, Kid’IT, LITS4kids, Code Club TA Ventures, Kyiv Smart City, Boteon та інші.

"Важливо впроваджувати такі ініціативи і на прикладі пілотних проектів показувати, що вони працюють. Курс повинен бути персоналізованим, щоб кожна дитина вибирала максимально цікавий і прикладний напрямок для себе. У цьому принцип виховання смарт-дітей і побудови смарт-економіки", - зазначив представник Kyiv Smart City Ілля Безручко.

Співзасновник школи "Фокус освіти" Валерія Заболотна наголосила, що в умовах застарілої інфраструктури, кадрового дефіциту і "сили інерції" головним драйвером освіти стають самі діти.

"Доступ до інформації безмежний. Якщо діти хочуть дізнатися щось, їх достатньо лише направити і дати цю можливість. Так працює UNIT factory, вона фактично автоматична і не зав'язана на викладачах. Ми готові ділитися досвідом і допомагати "включати" внутрішню пізнавальну активність дітей. Адже головне навчити не програмуванню, а навчити вчитися і поглинати знання ефективно", - сказала Валерія Заболотна.

Учасники зустрічі створили експертну групу і підписали звернення до Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з ініціативою створити при міністерстві робочу групу "IT-школяр", яка б координувала цю роботу.

Як повідомляв УНН, 5 грудня глава IT комітету Асоціації платників податків України (АППУ) Валерій Омельченко заявив, що в Києві необхідно створити парк високих технологій аналогічний мінському і впровадити спеціальну систему оподаткування для пріоритетних напрямків IT-сектору.