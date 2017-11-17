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Експерти розповіли, як уберегти дитину від акцій радикалів

Експерти розповіли, як уберегти дитину від акцій радикалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Участь дітей в радикальних мітингах і проплачених акціях назавжди розкладає їх ще не сформовану психіку. Про це в коментарі УНН повідомила дитячий психолог Катерина Фетисова.

"Коли діти беруть участь в таких акціях, то потрібно розуміти, що у них ще не сформована свідомість. І в такий підлітковий вік, коли дитина знаходить своє місце і визначається "хто я?", "Які у мене права?" і "які можливості", а у нас такий комерцілізованний світ, то вони йдуть і шукають місце, де можна отримати гроші просто так. З одного боку вони задовольняють потребу в фінансовому плані, а з іншого боку вони не цінують гроші, які заробили. Відношення до роботи і грошей у них як такого поки немає взагалі. А тим більше вони бачать, що у світі можна робити будь-яку річ за яку заплатять гроші. А це неправильна установка, тому що вони думають, що за великі гроші вони зможуть зробити щось інше, агресивне. І тут межі, що таке добре і що таке погано просто з часом знищуються. І в результаті у дитини буде ставлення до світу "за що платять - то я і роблю". А тут вже будуть певні аморальні норми", - пояснила вона.

Психолог пояснила, що агресія сприяє викиду адреналіну і діти підсаджуються на цю голку, як на наркотик.

"З психофізіологічної точки зору, коли дитина знаходиться в такому руйнівному середовищі, йде великий викид адреналіну, агресивності, оскільки більшість мітингів закінчуються агресивними нападами. І з часом, щоб отримати якісь хороші емоції і отримати задоволення від життя дитині знову буде потрібно сплеск адреналіну. У таких дітей буде перевантажена нервова система і буде підвищена нервова чутливість і це будуть такі нервові особистості, яким це не було притаманне від народження, а стало придбаним", - сказала К.Фетісова.

Вона порадила батькам уважніше виховувати дітей і розробити для них певну систему заохочення, коли дитина зможе заробляти гроші, виконуючи корисну роботу.

У свою чергу правозахисник Едуард Багіров зазначив, що діти безперешкодно можуть брати участь в тих акціях, які не пов'язані з насильством і спрямовані на захист прав людей. Але коли мова йде про політичні або радикальні мітинги, дітям там однозначно не місце.

"Коли діти беруть участь в акціях, які порушують громадський порядок і завдають шкоди майну громадян, тобто з елементами насильства, тут потрібно відкривати кримінальне провадження та залучати до відповідальності і учасників, і організаторів, які не стежать за порядком", - зазначив він.

Депутат Київської міської ради, член Комісії з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук також вважає залучення неповнолітніх до радикальних акцій неприпустимим.

"На 100% впевнений, що неповнолітні не повинні брати участі в мітингах, акціях. Правоохоронці можуть перевіряти такі мітинги, з'ясовувати всі обставини. Якщо це хтось примусово вивів - то правоохоронці мають з'ясувати організаторів таких заходів і притягнути їх до відповідальності. Ми, як депутати Київради, на жаль, не пишемо закони України, однак я закликаю депутатів ВР врегулювати це законодавчо. Ось мій колега пропонував заборонити політичну агітацію в школах. Ось це, до речі, і є в повноваженнях Київради, ми підтримуємо такі ініціативи. Не повинно бути маніпуляцій школярами. Тому що вони не є ще повнолітніми", - підкреслив він.

Нагадаємо, 6 листопада на офіс державного оператора лотерей "М.С.Л." в центрі столиці напали "тітушки". Незнайомці представилися членами ГО "Національний корпус", який з їх слів об'єднує волонтерів, бійців АТО і націоналістів, але при цьому більшості з них на вигляд років 15-20.

У М.С.Л. назвали ці акції проплаченими і пояснили, що на лотерейному ринку України вже кілька років триває конкурентна боротьба між "М.С.Л." і "УНЛ". Останній намагається вижити з ринку "М.С.Л." і стати монополістом ринку. Але "М.С.Л." поки не здається, що і призвело до агресивних способів ведення війни з боку опонента.

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