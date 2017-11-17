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Эксперты рассказали, как уберечь ребенка от акций радикалов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Участие детей в радикальных митингах и проплаченных акциях навсегда разлагает их несформировавшуюся психику. Об этом в комментарии УНН сообщила детский психолог Катерина Фетисова.

"Когда дети принимают участие в таких акциях, то нужно понимать, что у них еще не сформировано сознание. И в такой подростковый возраст, когда ребенок находит свое место и определяется "кто я?", "Какие у меня права?" и "какие возможности", а у нас такой комерцилизованный мир, то они идут и ищут место, где можно получить деньги просто так. С одной стороны они удовлетворяют потребность в финансовом плане, а с другой стороны они не ценят деньги, которые заработали. Отношения к работе и деньгам у них как такового пока нет вообще. А тем более они видят, что в мире можно делать какую - либо вещь за которую заплатят деньги. А это неправильная установка, потому что они думают, что за большие деньги они смогут сделать что-то другое, агрессивное. И здесь пределы, что такое хорошо и что такое плохо просто со временем уничтожаются. И в результате у ребенка будет отношение к миру "за что платят - то я и делаю". А здесь уже будут определенные аморальные нормы", - пояснила она.

Психолог пояснила, что агрессия способствует выбросу адреналина и дети подсаживаются на эту иглу, как на наркотик.

"С психофизиологической точки зрения, когда ребенок находится в такой разрушаемой среде, идет большой выброс адреналина, агрессивности, поскольку большинство митингов заканчиваются агрессивными нападениями. И со временем, чтобы получить какие-то хорошие эмоции и получить удовольствие от жизни ребенку снова потребуется всплеск адреналина. У таких детей будет перегружена нервная система и будет повышенная нервная чувствительность и это будут такие нервные личности, которым это не было присуще с рождения, а стало приобретенным", - сказала К.Фетисова.

Она посоветовала родителям внимательнее воспитывать детей и разработаь для них определенную систему поощерений, когда ребенок сможет зарабатывать деньги, выполняя полезную работу.

В свою очередь правозащитник Эдуард Багиров отметил, что дети беспрепятственно могут участвовать в тех акциях, которые не связаны с насилием и направлены на защиту прав людей. Но когда речь идет о политических или радикальных митингах, детям там однозначно не место.

"Когда дети принимают участие в акциях, нарушающих гражданский порядок и наносят ущерб имуществу граждан, то есть с элементами насилия, тут нужно открывать уголовное производство и привлекать к отвественности и учасников, и организаторов, которые не следят за порядком", - отметил он.

Депутат Киевского городского совета, член Комиссии по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук также считает привлечение несовершеннолетних к радикальным акциям недопустимым.

"На 100% уверен, что несовершеннолетние не должны принимать участия в митингах, акциях. Правоохранители могут проверять такие митинги, выяснять все обстоятельства. Если это кто-то принудительно вывел - то правоохранители должны выяснить организаторов таких мероприятий и привлечь их к ответственности. Мы, как депутаты Киевсовета, к сожалению, не пишем законы Украины, однако я призываю депутатов ВР урегулировать это законодательно. Вот мой коллега предлагал запретить политическую агитацию в школах. Вот это, кстати, и есть в полномочиях Киевсовета, мы поддерживаем такие инициативы. Не должно быть манипуляций школьниками. Потому что они не являются еще совершеннолетними", - подчеркнул он.

Напомним, 6 ноября на офис государственного оператора лотерей "М.С.Л." в центре столицы напали "титушки". Незнакомцы представились членами ГО "Национальный корпус", который с их слов объединяет волонтеров, бойцов АТО и националистов, но при этом большинству из них на вид лет 15-20.

В М.С.Л. назвали эти акции проплаченными и обьяснили, что на лотерейном рынке Украины уже несколько лет длится конкурентная борьба между "М.С.Л." и "УНЛ". Последний пытается выжить с рынка "М.С.Л." и стать монополистом рынка. Но "М.С.Л." пока не сдается, что и привело к агрессивным способам ведения войны со стороны оппонента.

Украинские Национальные Новости

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