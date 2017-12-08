Експерти розповіли, як розташування житла впливає на вибір інвестора

На думку експертів забудовника, квартири в спальних районах коштують дешевше, ніж в центральних або наближених до центру, тому там купують люди з середнім рівнем доходів, молоді сім'ї і більшість інвесторів, які для покупки нової квартири продали стару. Представники відзначили, що в спальних районах, як Позняки або Осокорки, розміщено в надлишку торгових центрів, фітнес-клубів, шкіл, садків і багато інших соціально-побутових та інфраструктурних об'єктів. Відповідно, молоді покупці з дітьми віддають перевагу саме таким районам.

З приводу відмінностей між інвесторами, які обирають лівобережний або правобережний Київ, у прес-службі компанії "Київміськбуд" повідомили наступне: "Між покупцями квартир на Лівому або Правому березі Дніпра у Києві особливої ​​різниці немає. Можливо, головну роль тут грає те, в якому районі інвестор проживав раніше, де виріс, де проживають його рідні та близькі, родичі та друзі. Крім того, інвестори тяжіють до тієї місцевості, звідки вони родом. Так, наприклад, покупці з того ж Житомира або Ірпеня віддадуть перевагу об'єктам в районі Святошино або Академмістечка. Або, в крайньому випадку, розташованим на Правом березі, оскільки їм зручніше добиратися до батьків, та й з інших причин.

Особливим значенням наділене розташування майбутнього житла по відношенню до місця роботи. Іноді покупці, які працюють на Правом березі, купують квартири на Лівому, наприклад, в Дарницькому районі, оскільки вони достатньо зручно добиратися з дому на роботу, і з роботи додому.

Дуже часто, вдале розташування будинку на Лівому березі привертає інвесторів з галасливого центру міста. Наприклад, компанія будує цілий житловий комплекс по вул. Каховська, 60. Тут поєднуються переваги заміського затишку зеленої зони Києва з урбаністичним міським типом життя. Після напруженого трудового дня кожен зможе відпочити на облаштованому березі Дніпра, проїхатися на велосипеді по добре облаштованим велодоріжкам або прогулятися з сім'єю по парку "Перемога".