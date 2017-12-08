Эксперты рассказали, как расположение жилья влияет на выбор инвестора

По мнению экспертов застройщика, квартиры в спальных районах стоят дешевле, нежели в центральных или приближенных к центру, поэтому там покупают люди со средним уровнем доходов, молодые семьи и большинство инвесторов, которые для покупки новой квартиры продали старую. Представители отметили, что в спальных районах, как Позняки или Осокорки, расположено в избытке торговых центров, фитнес-клубов, школ, садов и много других социально-бытовых и инфраструктурных объектов. Соответственно, молодые покупатели с детьми отдают предпочтение именно таким районам.

По поводу отличий между инвесторами, выбирающими левобережный или правобережный Киев, в пресс-службе компании “Киевгорстрой” сообщили следующее: “Между покупателями квартир на Левом или Правом берегу Днепра в Киеве особой разницы нет. Возможно, главную роль здесь играет то, в каком районе инвестор проживал ранее, где вырос, где проживают его родные и близкие, родственники и друзья. Кроме того, инвесторы тяготеют к той местности, откуда они родом. Так, например, покупатели из того же Житомира или Ирпеня отдадут предпочтение объектам в районе Святошино или Академгородка. Или, в крайнем случае, расположенным на Правом берегу, поскольку им удобнее добираться до родителей, да и по другим причинам.

Особым значением наделено расположение будущего жилья по отношению к месту работы. Иногда покупатели, которые работают на Правом берегу, покупают квартиры на Левом, например, в Дарницком районе, поскольку им достаточно удобно добираться из дома на работу, и с работы домой.

Очень часто, удачное расположение дома на Левом берегу привлекает инвесторов из шумного центра города. Например, компания строит целый жилищный комплекс по ул. Каховская, 60. Здесь сочетаются преимущества загородного уюта зеленой зоны Киева с урбанистическим городским типом жизни. После напряженного трудового дня каждый сможет отдохнуть на обустроенном берегу Днепра, проехаться на велосипеде по хорошо обустроенным велодорожкам или прогуляться с семьей по парку “Победа”.