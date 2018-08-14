Експерти розповіли, чому ростиме ціна за "квадрат" у новобудовах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На зростання вартості житла у новобудовах впливає низка факторів: від росту ціни на будматеріали до політичної ситуації в країні. Про це розповіли у прес-службі Холдингової компанії "Київміськбуд", пише УНН.
У “Київміськбуді” нагадали, що купівельний попит населення сильно прив’язаний до курсу долара.
“І хоча ми всі розрахунки ведемо виключно в гривні, тому що ми українська компанія, але коливання валют значною мірою сприяє збільшенню попиту. Зростає вартість всього — матеріалів, комплектуючих, палива, енергоносіїв, оплати праці.
Наприклад, всі будматеріали подорожчали на 30%, їх вартість зростає щомісяця. Крім подорожчання будматеріалів, зросла середня зарплата у будівельників. Це теж дає свій поштовх до підвищення ціни на квадратний метр”, — пояснили у компанії.
В цілому на сьогоднішній день собівартість будівництва збільшилася відсотків на 25%. Квадратний метр виріс у ціні на 25%.
Така тенденція, вважають у холдингу, збережеться і надалі, принаймні, чинників, які свідчать про зворотне, поки не спостерігається.
“Ціни на кв. м ростуть постійно, будь-які зміни, як в політиці, так і в економіці відразу ж відбиваються на вартості нерухомості. Зростанню цін також сприяє великий попит у населення на своє житло, така у нас національна особливість — хоч маленька, але квартира повинна бути своя. Ну, і хиткість гривні щодо долара, тому що більшість людей, як і раніше, зберігає свої заощадження саме в валюті”, — пояснили у прес-службі найбільшого столичного забудовника.
Нагадаємо, тенденція на зростання цін первинного ринку житлової нерухомості спостерігається не лише в оголошеннях забудовників, а й за державними даними. Так, у наказі Мінрегіону від липня 2016 року опосередкована вартість квадратного метра житла в Києві становила 10 081 гривень, а вже в наказі від серпня 2017-го, який вступив в силу з 1 січня поточного року і діє до виходу наступного наказу, ціна за метр зросла до 14 340 гривень.