Эксперты рассказали, почему будет расти цена за "квадрат" в новостройках

В "Киевгорстрое" напомнили, что покупательский спрос населения сильно привязан к курсу доллара.

"И хотя мы все расчеты ведем исключительно в гривне, потому что мы украинская компания, но колебания валют в значительной мере способствуют увеличению спроса. Растет стоимость всего - материалов, комплектующих, топлива, энергоносителей, оплаты труда.

Например, все стройматериалы подорожали на 30%, их стоимость растет ежемесячно. Кроме подорожания стройматериалов, выросла средняя зарплата у строителей. Это тоже дает свой толчок к повышению цены на квадратный метр", - пояснили в компании.

В целом на сегодняшний день себестоимость строительства увеличилась процентов на 25%. Квадратный метр вырос в цене на 25%.

Такая тенденция, считают в холдинге, сохранится и в дальнейшем, по крайней мере, факторов, которые свидетельствуют об обратном, пока не наблюдается.

"Цены на кв. м растут постоянно, любые изменения, как в политике, так и в экономике сразу же отражаются на стоимости недвижимости. Росту цен также способствует большой спрос у населения на свое жилье, такая у нас национальная особенность - хоть маленькая, но квартира должна быть своя. Ну, и шаткость гривны по отношению к доллару, так как большинство людей по-прежнему хранят свои сбережения именно в валюте", - пояснили в пресс-службе крупнейшего столичного застройщика.

Напомним, тенденция роста цен первичного рынка жилой недвижимости наблюдается не только в объявлениях застройщиков, но согласно государственным данным. Так, в приказе Минрегиона от июля 2016 года опосредованная стоимость квадратного метра жилья в Киеве составляла 10 081 гривен, а уже в приказе с августа 2017 года, который вступил в силу с 1 января текущего года и действует до выхода следующего приказа, цена за метр выросла до 14 340 гривен.