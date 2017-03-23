Експерти приступлять до аналізу пошкоджень на місці НС на Харківщині, як буде можливий доступ - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У зоні надзвичайної ситуації на складі боєприпасів на Харківщині працює обласний штаб з надзвичайних ситуацій спільно зі штабом Міноборони. Після того, як буде можливий доступ по розмінуванню території, група фахівців приступить до аналізу можливих пошкоджень. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – иіністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у Twitter, передає УНН.
"У зоні працює обласний штаб з надзвичайних ситуацій спільно зі штабом Міноборони. Йде евакуація мешканців", - повідомив він.
З його слів, створена робоча група експертів з обстеження можливих пошкоджень житлових та цивільних будівель.
"Після того, як буде можливий доступ по розмінуванню території, група фахівців приступить до аналізу можливих пошкоджень. Інформацію нададуть до обласного або державного резервного фонду", - додав віце-прем'єр.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".