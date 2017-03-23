Эксперты приступят к анализу повреждений на месте ЧП в Харьковской области, как будет возможен доступ - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В зоне чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в Харьковской области работает областной штаб по чрезвычайным ситуациям совместно со штабом Минобороны. После того, как будет возможен доступ по разминированию территории, группа специалистов приступит к анализу возможных повреждений. Об этом сообщил вице-премьер-министр - иинистр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Twitter, передает УНН.
"В зоне работает областной штаб по чрезвычайным ситуациям совместно со штабом Минобороны. Идет эвакуация жителей", - сообщил он.
По его словам, создана рабочая группа по обследованию возможных повреждений жилых и гражданских зданий.
"После того, как будет возможен доступ по разминированию территории, группа специалистов приступит к анализу возможных повреждений. Информацию предоставят в областной или государственный резервный фонд", - добавил вице-премьер.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".