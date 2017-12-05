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Експерти повідомили, як у листопаді змінилися ціни на нерухомість за класами

Експерти повідомили, як у листопаді змінилися ціни на нерухомість за класами

Київ • УНН

 • 13432 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Протягом листопада ціни на нерухомість у новобудовах столиці зросли. Середнє зростання становило 1,2%, однак залежно від класу нерухомості ріст вартості був різним. Про це УНН повідомляє з посиланням на спеціалізований ресурс Столична нерухомість.

Порівняно з попереднім місяцем зміна цін за класами первинної нерухомості становила:

• економ-клас – ріст на 2,1% до 17362 грн./кв.м;

• комфорт-клас – ріст на 0,1% до 21725 грн./кв.м;

• бізнес-клас – ріст на 1,9% до 31947 грн./кв.м;

• преміум-клас – ріст на 0,6% до 48647 грн./кв.м.

Середня вартість квартир у новобудовах Києва у листопаді 2017 року становила 23608 грн/кв.м.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПрАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Крім того “Київміськбуд” має кілька партнерських кредитних програм. “Від мрій — до дій” з ПАТ “Кристалбанк”, позика в якій починається з 5% річних, та з АБ “Укргазбанк”, в якому можна оформити кредит від 7% річних.

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