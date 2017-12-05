Эксперты сообщили, как в ноябре изменились цены на недвижимость по классам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В ноябре цены на недвижимость в новостройках столицы выросли. Средний рост составил 1,2%, однако в зависимости от класса недвижимости рост стоимости был разным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на специализированный ресурс Столичная недвижимость.
По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составило:
• эконом-класс - рост на 2,1% до 17362 грн/кв.м;
• комфорт-класс - рост на 0,1% до 21725 грн/кв.м;
• бизнес-класс - рост на 1,9% до 31947 грн/кв.м;
• премиум-класс - рост на 0,6% до 48647 грн/кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в ноябре 2017 составила 23608 грн/кв.м.
Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.
Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ЧАО "ХК"Киевгорстрой", которое имеет более 60-летнюю историю работы.
Кроме того "Киевгорстрой" имеет несколько партнерских кредитных программ. "От мечты - к действиям" с ПАО "Кристалбанк", заем начинается с 5% годовых, и с АБ "Укргазбанк", в котором можно оформить кредит от 7% годовых.