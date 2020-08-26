Експерти оцінили масштаби нестачі води у Криму: повернення на 50 років в минуле
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. За даними моніторингової групи “Інституту Чорноморських стратегічних досліджень” у Криму влітку 2020 року вода буде доступною декілька годин на день, а може й не кожного дня. Про це повідомляє УНН із посиланням на BSNews.
“Останніми днями інформаційний простір знову сколихнула тема ситуації з водозабезпечення окупованого Кримського півострову. У зв’язку з цим Моніторингова група вирішила нагадати деякі базові факти, а також розставити деякі акценти”, — йдеться у повідомленні.
Відтак, зазначається наступне:
— кліматичні зміни 21-го століття будуть і надалі робити більш жорстким характер кримського клімату;
— режим санкцій в цілому (та водна блокада як одна з найефективніших його складових) має за мету підвищити ціну, що сплачує РФ за свої агресивні дії, а перспективі, разом з іншими санкціями, примусити РФ припинити окупацію;
— згідно доповіді керівництва Кримського державного комітету з водного господарства та меліорації, водосховища природного наповнення не відновлюють запас з кінця березня;
— сумарний запас води в кримських водосховищах станом на 30 квітня складає 90 млн кубічних метрів (на 13 млн менше, ніж на початок квітня).
“В свою чергу, увага уряду РФ до проблеми водопостачання в Криму викликана зривом Федеральної цільової програми із забезпечення водним ресурсом кримського сільського господарства, яка передбачала поступове збільшення посівних площ на 20 відсотків щорічно з 2020 року та намаганням перекласти відповідальність за невиконання з міністра природних ресурсів та екології РФ Дмитра Кобилкіна на місцеву владу. Тобто влітку 2020 року прогнозується ситуація, яку автор бачив власними очима в Криму до 1971 року — вода в кранах, крім Ялти, Алушти, буде декілька годин на день, а влітку — може й не кожного дня. Ніякої катастрофи — просто повернення на 50 років назад”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомило представництво Президента Володимира Зеленського, Київ не планує відновлювати подачу дніпровської води в Крим до деокупації півострова.