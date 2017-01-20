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Експерти не виключили арешт ЖК “Зелений квартал” в Броварах

Експерти не виключили арешт ЖК “Зелений квартал” в Броварах

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. На цьому тижні стало відомо про арешт активів Віктора Поліщука — власника мережі гіпермаркетів “Ельдорадо”. Експерти не виключають, що окрім гіпермаркетів “Ельдорадо”, суд може арештувати інші його активи, зокрема житловий комплекс “Зелений квартал” в Броварах, повідомляє УНН.

Експерт Олександр Охріменко зазначив, що місцева влада не може впливати на продаж у ризикованих будинках, тому покупцям самим слід уважно розглядати такий варіант інвестицій.

“Звісно, що ризики для вкладників є. Тому дуже уважно потрібно дивитися за цим будівництвом, щоб воно не перетворилося у довгобуд. І саме тому вкладники і мають думати куди вкладати гроші”, — зазначив він.

Депутат Броварської міськради Андрій Саук у свою чергу порекомендував інвесторам ЖК “Зелений квартал” об’єднатися для захисту своїх прав.

“Мені здається, що людям, які купили там квартири, потрібно вже об’єднатися і розробити якусь стратегію захисту. Тому що тут є проблеми. Люди вклали гроші, а права власності ще не отримали, і у зв’язку з цим є ризики. Суд може арештувати це майно. Тому я б радив вже об’єднуватися і виробляти стратегію захисту своїх прав”, — зазначив він.

При цьому він підтвердив, що міська влада не може впливати на проблемне будівництво.

“Броварська рада ніяким чином не може завадити. Тут же просто стосунки між продавцем і покупцем квартири. Єдине, що ми бачимо, що на місці садочка, „Альянс — Новобуд“ вже побудовав дві висотки. І тут в нас виникло питання, чи не порушено містобудівні умови. І ми про це вже говорили на сесії”, — наголосив він.

Нагадаємо, за клопотанням прокуратури Голосіївський районний суд Києва арештував активи Віктора Поліщука, зокрема:

— земельні ділянки у Броварському районі Київської області;

— нежитлові приміщення торгівельного центру мікрорайону 1 житлового масиву “Митниця” у м. Черкаси Черкаської області;

— свердловину у Броварському районі Київської області;

— земельні ділянки у Криму;

— складські приміщення у Броварському районі;

— магазин в гіпермаркеті ( торгівельно-розважальний комплекс “Термінал”) в Броварах Київської області.

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