Эксперты не исключают арест ЖК "Зеленый квартал" в Броварах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На этой неделе стало известно об аресте активов Виктора Полищука - владельца сети гипермаркетов "Эльдорадо". Эксперты не исключают, что кроме гипермаркетов "Эльдорадо", суд может арестовать и другие его активы, в том числе жилой комплекс "Зеленый квартал" в Броварах, сообщает УНН.
Эксперт Александр Охрименко отметил, что местные власти не могут влиять на продажу в рискованных домах, поэтому покупателям самим нужно внимательно рассматривать такой вариант инвестиций.
"Конечно, риски для вкладчиков есть. Поэтому очень внимательно нужно следить за этим строительством, чтобы оно не превратилось в долгострой. И именно поэтому вкладчики и должны думать куда вкладывать деньги", - отметил он.
Депутат Броварского горсовета Андрей Саук в свою очередь порекомендовал инвесторам ЖК "Зеленый квартал" объединиться для защиты своих прав.
"Мне кажется, что людям, которые купили там квартиры, нужно объединиться и разработать какую-то стратегию защиты. Потому что здесь есть проблемы. Люди вложили деньги, а права собственности еще не получили, и в связи с этим есть риски. Суд может арестовать имущество. Поэтому я бы советовал уже объединяться и вырабатывать стратегию защиты своих прав", - отметил он.
При этом он подтвердил, что городские власти не могут влиять на проблемное строительство.
"Броварской совет никак не может помешать. Здесь же просто отношения между продавцом и покупателем квартиры. Единственное, что мы видим, что на месте сада, "Альянс - Новострой" уже построил две высотки. И здесь у нас возник вопрос, не нарушены ли градостроительные условия. И мы об этом уже говорили на сессии", - подчеркнул он.
Напомним, по ходатайству прокуратуры районный суд Киева арестовал активы Виктора Полищука, в частности:
- земельные участки в Броварском районе Киевской области;
- нежилые помещения торгового центра микрорайона 1 жилого массива "Таможня" в г. Черкассы Черкасской области;
- скважину в Броварском районе Киевской области;
- земельные участки в Крыму;
- складские помещения в Броварском районе;
- магазин в гипермаркете (торгово-развлекательный комплекс "Терминал") в Броварах Киевской области.