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Експерти назвали вартість житла на первинному ринку столиці у жовтні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Середня вартість квартир у новобудовах Києва у жовтні 2017 року становила 23318 грн/кв.м Порівняно з вереснем, середня вартість збільшилась на 0,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітику спеціалізованого порталу Столична нерухомість.

За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва збільшилась на 0,8%. З січня 2017 р. – на 0,1%.

Зменшення середніх цін минулого місяця спостерігалося у Шевченківському районі – на 2,8%, Солом’янському – на 0,9%, Дарницькому та Оболонському – по 0,5%. В інших районах ріст становив від 0,4% у Дніпровському, до 0,9% у Голосіївському районі.

Порівняно з попереднім місяцем, зміна цін за класами первинної нерухомості становила: економ-клас – ріст на 0,7% до 17008 грн/кв.м; комфорт-клас – ріст на 0,2% до 21704 грн/кв.м; бізнес-клас – зниження на 0,8% до 31346 грн/кв.м; преміум-клас – ріст на 1,6% до 48345 грн/кв.м.

Нагадаємо, експерти впевненні, що ціни на житло вже не знижуватимуться. А наступного року зросте і базова ціна.

Так, віце-президент "Київміськбуд" Аркадій Бондарев, вважає, що вартість квадратного метру житла у новобудовах, які зводяться у віддалених столичних районах, наступного року буде не меншою 15-17 тисяч гривень. Такі розрахунки підтверджені  і встановленою Мінрегіоном собівартістю будівельних робіт на 2018 рік у розмірі 14 340 грн/кв.м.

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