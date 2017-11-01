Експерти назвали вартість житла на первинному ринку столиці у жовтні

За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва збільшилась на 0,8%. З січня 2017 р. – на 0,1%.

Зменшення середніх цін минулого місяця спостерігалося у Шевченківському районі – на 2,8%, Солом’янському – на 0,9%, Дарницькому та Оболонському – по 0,5%. В інших районах ріст становив від 0,4% у Дніпровському, до 0,9% у Голосіївському районі.

Порівняно з попереднім місяцем, зміна цін за класами первинної нерухомості становила: економ-клас – ріст на 0,7% до 17008 грн/кв.м; комфорт-клас – ріст на 0,2% до 21704 грн/кв.м; бізнес-клас – зниження на 0,8% до 31346 грн/кв.м; преміум-клас – ріст на 1,6% до 48345 грн/кв.м.

Нагадаємо, експерти впевненні, що ціни на житло вже не знижуватимуться. А наступного року зросте і базова ціна.

Так, віце-президент "Київміськбуд" Аркадій Бондарев, вважає, що вартість квадратного метру житла у новобудовах, які зводяться у віддалених столичних районах, наступного року буде не меншою 15-17 тисяч гривень. Такі розрахунки підтверджені і встановленою Мінрегіоном собівартістю будівельних робіт на 2018 рік у розмірі 14 340 грн/кв.м.